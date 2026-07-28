Leao sui social: "Non farò mai qualcosa che non sento"

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Rafael Leao posta alcune foto sul suo secondo profilo Instagram con una frase tutta da interpretare

Sono ore e giorni probabilmente decisivi per uscire dal labirinto in merito al futuro di Rafael Leao. L'unica cosa che sembra certa è che le strade del Milan e del portoghese sono destinate a separarsi. Sul giocatore c'è il forte pressing del Fenerbahce, arrivato ieri sera in Italia e oggi avvistato con alcuni suoi emissari a Casa Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra esserci accordo club-giocatore e va trovato quello con il Milan. In tutto questo Rafael Leao, che domani sarà a Perth con Gonçalo Ramos con i suoi compagni, ha postato sui social alcune foto e frasi.

LEAO: NON FARÒ MAI QUALCOSA CHE NON SENTO

Sul suo profilo Instagram personale, Rafael Leao ha postato altre foto della sua vacanza in Brasile e le ha accompagnate con una frase che può essere interpretato come una risposta a tutte le voci di calciomercato di questi giorni. Questo ha scritto Leao: "Non farò mai qualcosa che non sento, è questa la cosa che mi ha reso differente"