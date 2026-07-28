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Milan, la dirigenza si sdoppia: Almstadt al lavoro a Casa Milan, Gardiner in Australia
MilanNews.it
La neo dirigenza milanista si è sdoppiata: Hendrik Almstadt a Milano e Bobby Gardiner in Australia al seguito della squadra
Dopo il colpo doppio sul mercato che ha portato in dote a Ruben Amorim l'attaccante Gonçalo Ramos e il difensore Mario Gila, il Milan al momento sembra essere in fase di attesa. Prima di operare altri colpi in entrate, c'è da sfoltire la rosa con diversi calciatori che sono in uscita e alcuni che potrebbero avere anche un certo peso economico come quello di Rafael Leao.
La nuova dirigenza milanista, intanto, in questo particolare periodo con la squadra in tournée, ha deciso di sdoppiare il lavoro. Negli uffici di Casa Milan in città è al lavoro Hendrik Almstadt, Director of Player Trading; il suo stretto collaboratore Bobby Gardiner, Director of Football Intelligence, invece ha seguito la squadra in Australia.
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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