Malagò: "La persona con cui ho condiviso la scelta di Mancini è Ranieri: domani alle 18 conferenza con entrambi"

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Malagò annuncia Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico della Nazionale e Claudio Ranieri come nuovo direttore tecnico

Giovanni Malagò, dopo il Consiglio Federale in conferenza stampa, ha confermato la scelta di Mancini CT e Ranieri DT: "Ho ritenuto giusto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale fosse RobertoMancini, per tutta una serie di considerazioni. Mi assumo la responsabilità, la notizia è che non è venuto meno quel concetto alla base della nuova gestione del presidente del Club Italia e del cosiddetto direttore tecnico".

Ha continuato Malagò introducento il nome di Claudio Ranieri: "Mi serviva una persona con cui condividere la decisione del commissario tecnico, se fosse stata individuata un'altra figura sarebbe saltato ogni mio ragionamento. Una condivisione che sul nome di Roberto Mancini era venuta meno con Maldini e Leonardo. Questa persona con cui ho condiviso la scelta è Claudio Ranieri, che ha accettato pochi minuti fa e arriverà dalla Calabria. Domani alle ore 18 è prevista una conferenza stampa sia con Claudio Ranieri che con Roberto Mancini".