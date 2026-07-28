Malagò: "Mi assumo le responsabilità per aver fermato la nomina di Pirlo"

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Malagò ha confermato di essere stato lui a porre il veto sulla nomina di Andrea Pirlo, inizialmente concordata con Maldini e Leonardo

Giovanni Malagò, Presidente della FIGC, ha spiegato in conferenza stampa perché ha scelto di non proseguire più con Andrea Pirlo come CT: "C'era un candidato che era assolutamente stato definito, mi sento di utilizzare anche la parola concordato su indicazione del direttore tecnico e presidente del Club Italia Paolo Maldini in sinergia con Leonardo. La involuzione sul nominativo prescelto che era quello di Andrea Pirlo ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura ed è stata una semplice valutazione di opportunita, non ho fatto in tempo a leggere tutto ma qualcosa ho letto. Non ci sono altre interpretazioni o altre verità, non ci sono altre situazioni che hanno determinato questa scelta. Sicuramente una cosa è certa, non ero affatto al corrente né io né il direttore tecnico di questa collaborazione che ha fatto riflettere su una presa di posizione".

Malagò ha continuato: "Si è automaticamente creata un'altrettanta presa di posizione, non c'è stato nessun tipo di conflitto e alcun tipo di polemica. Non c'è stata rabbia, forse del dispiacere. Mi sento di dire che all'inizio e ancor prima di cominciare si era presentato un caso più unico che raro, massimo rispetto come avviene nelle migliori famiglie e c'è stata un'assoluta e serena consensualità nel decidere e valutare che fosse giusto separare le nostre strade. Anche il documento che abbiamo sottoscritto da parte mia con Paolo Maldini e Leonardo parla espressamente di questo concetto di complicità nella decisione finale. II tempo stringeva, sapete benissimo che tre giorni in più o in meno non cambiano le cose. Mi assumo la responsabilità di aver fermato l'iter della nomina di Andrea Pirlo, per tutta una serie di motivi e di opportunità non me la sono sentita".