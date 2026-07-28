Amorim: “Ogni volta che mi sveglio sono felice di essere al Milan. Penso: se vinciamo, staremo bene”

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Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa all'inizio della tournée della squadra rossonera a Perth.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa all'inizio della tournée della squadra rossonera a Perth sulla sua ambizione di sedere sulla panchina milanista: “A volte ci sono persone che hanno molta fortuna, e io sento di averne avuta tanta nella mia carriera. Ho la stessa età di Luka Modric, quindi sono ancora davvero giovane. Ma, come dicevi, a volte non conta l'età, conta l'esperienza. E con tutta l'esperienza che ho accumulato, sia quella positiva sia quella negativa, penso che sia davvero importante. Sarei felice se questa fosse la mia destinazione finale (la mia ultima panchina, ndr), quindi ho bisogno di tutto il bagaglio di esperienza che ho raccolto in passato.

Ogni volta che mi sveglio sono davvero felice e so quanto sono fortunato ad allenare un club come il Milan. Allenare qui per me è un sogno. Ma so anche che sarete voi a giudicarmi in base alla prossima partita. Per questo sono totalmente concentrato su quella. Il mio pensiero è: se vinciamo la prossima partita, io starò bene e noi staremo bene. Quindi concentriamoci su questo".