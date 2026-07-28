News MN - Milan, Sankhoun Diawara è sbarcato a Milano

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Pochi istanti fa Sankhoun Diawara è atterrato a Milano e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito con il Milan prima di firmare il suo nuovo contratto con il club rossonero. Successivamente, il difensore francese, che è il terzo acquisto estivo del Diavolo dopo Gonçalo Ramos e Mario Gila e che farà parte della rosa della prima squadra milanista, volerà in Australia per unirsi al gruppo di Ruben Amorim.

Diawara, che nell'ultima Ligue 2 ha collezionato 14 presenze, arriva a titolo definitivo dal Troyes per tre milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita a favore del club francese. L'operazione è stata chiusa anche grazie all'intermediazione di Gianluca Libertazzi, che in passato ha curato anche i trasferimenti in rossonero di Noah Okafor e Ardon Jashari. Per il nuovo tecnico milanista Ruben Amorim sarà la prima alternativa a Strahinja Pavlovic come braccetto di sinistra nella difesa a tre del Diavolo.