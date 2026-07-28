Calciomercato MN - Milan, Diawara volerà in Australia dopo le visite mediche e la firma del contratto

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Dopo le visite mediche e la firma del contratto contro il Milan, il terzo acquisto estivo rossonero Diawara volerà a Perth per unirsi al gruppo di Amorim

Dopo Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan ha chiuso il suo terzo acquisto per la prima squadra di Ruben Amorim: si tratta di Sankhoun Diawara, difensore classe 2006 che arriva a titolo definitivo dal Troyes per tre milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore sosterrà nelle prossime ore le visite mediche con il Diavolo, firmerà il suo nuovo contratto e successivamente volerà in Australia per unirsi al gruppo milanista.

Diawara, che nell'ultima Ligue 2 francese ha collezionato 14 presenze, farà parte della rosa della prima squadra rossonera e per il nuovo tecnico milanista Ruben Amorim sarà la prima alternativa a Strahinja Pavlovic come braccetto di sinistra nella difesa a tre del Diavolo.

di Antonio Vitiello