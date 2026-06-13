Cardinale ha incontrato a Londra sia Jaissle che Amorim ma adesso tornerà negli Stati Uniti

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Sono tre i nomi che il Milan sonda per la panchina: Cardinale ha incontrato a Londra Amorim e Jaissle, presto rientrerà negli Stati Uniti

Quotazioni in salita per Ruben Amorim e Matthias Jaissle che si candidano per contendere a Oliver Glasner, che sembrava fino a un paio di giorni fa il vincitore annunciato del casting, il ruolo di prossimo allenatore del Milan. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport in questi ultimi giorni la proprietà rossonera ha incontrato a Londra sia Amorim che Jaissle, anche alla presenza di Gerry Cardinale che, dal canto suo, a breve farà rientro negli Stati Uniti.

AMORIM E JAISSLE, NOMI PER IL MILAN

Quelli di Ruben Amorim e Matthias Jaissle sono due profili molto diversi tra loro e ancora differenti da quello di Oliver Glasner, non fosse altro perché rappresentano tre generazioni differenti. L'austriaco rimane quello più vicino perché ha avuto i contatti più intensi con Cardinale: fosse per lui si sarebbe già imbarcato ma aspetta una risposta dal Milan. Il portoghese è reduce da una brutta esperienza con lo United che ha fatto seguito a una super positiva con lo Sporting Club di Lisbona. Il tedesco è l'incognita e forse quello più simile al concetto di allenatore alla Fabregas che cercava Cardinale: il problema è il costo della clausola dall'Al Ahli, non indifferente.