Monica Colombo: "Il Milan vive una delle fasi più surreali della sua ultracentenaria storia"

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Monica Colombo ha commentato negativamente la situazione attuale in cui si trova il Milan, definendola come la più surreale della storia rossonera

È veramente assurdo pensare che il Milan sia ancora senza nessuna delle figure apicali per costruire una squadra di calcio. A quasi 21 giorni dal licenziamento di gruppo con Allegri, Furlani, Tare e Moncada cacciati da Casa Milan e Milanello, ancora non si sa chi guiderà la squadra a livello sportivo nella prossima stagione. E mancano 13 giorni all'inizio del calciomercato e solo un mese all'inizio del raduno a Milanello. La situazione è veramente surreale, come sottolinea la collega Monica Colombo nel suo pezzo di questa mattina sul Corriere della Sera.

COLOMBO, MILAN FASE SURREALE

Il commento della collega Monica Colombo sulla situazione che sta vivendo il Milan: "Il Milan sta vivendo una delle fasi più surreali della sua ultracentenaria storia. Da venti giorni è senza ad, ds e allenatore. È in corso un frenetico casting, indirizzato dai cacciatori di teste e a cui partecipano oltre a Gerry Cardinale e al suo braccio destro, Massimo Calvelli, anche Zlatan Ibrahimovic, video-collegato dagli States. Fra un veto e una indecisione intanto si è sfilato Ralf Rangnick, che entro la giornata di ieri aspettava una risposta decisiva dal Milan dopo il progetto di rilancio che aveva prospettato".