Signori: "Cardinale si è fatto prendere da un atto di reazione più che da un'idea ragionata"
Si sprecano i commenti e i giudizi sulla gestione attuale del Milan. Con una decisione senza precedenti per il calcio italiano, Gerry Cardinale ha cacciato in meno di 24 ore tutti i responsabili del fallimento sportivo della scorsa stagione. Il problema - si può dire dopo tre settimane con zero accordi - è che il manager americano non aveva un piano alle spalle e oggi il Milan sta navigando a vista, procedendo per tentativi e aggiungendo nomi su nomi senza una reale logica. A commentare questa particolare situazione è stato Riccardo Signori, giornalista di lungo corso, che ne ha scritto su Tuttosport.
SIGNORI: "CARDINALE, ATTO DI REAZIONE PIÙ CHE IDEA RAGIONATA"
Il commento del giornalista Riccardo Signori sul momento attuale del Milan: "Gerry Cardinale si è fatto prendere da un atto di reazione più che da un’idea di azione ragionata e concreta: via tutti. E poi? Se oggi il Milan cerca ancora un allenatore, un direttore tecnico e non ha messo mano alla campagna acquisti, forse qualcuno ha steccato. In questi giorni si è celebrato il ricordo di Berlusconi: dovrebbe insegnare qualcosa. Ci furono visione, investimenti mirati, capacità di ben scegliere, il sostegno di due ottimi dirigenti: Adriano Galliani e Ariedo Braida, uno dei direttori sportivi di maggior competenza".
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