Un Pulisic così travolgente non si vedeva da dicembre: la sua pagella contro il Paraguay

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Nonostante abbia giocato solo metà tempo, Christian Pulisic è stato travolgente nel suo esordio al Mondiale 2026: la pagella di ESPN

Un Christian Pulisic formato extra-lusso, verrebbe quasi da dire formato girone d'andata, quello che si è visto per 45 minuti nella notte italiana. Gli Stati Uniti hanno fatto il loro esordio al Mondiale di casa e hanno travolto il Paraguay vincendo per 4-1. Benissimo l'attaccante del Milan che ha propiziato l'autogol dell'immediato vantaggio con una giocata di grandissimo livello e poi ha firmato anche l'assist per il raddoppio. Non si vedeva un Pulisic così da dicembre. All'intervallo è rimasto però negli spogliatoi: ha subito un colpo al polpaccio che non preoccupa ma che, sopra di tre gol, Pochettino non ha voluto esporre a rischi maggiori.

PULISIC TRAVOLGENTE, LA SUA PAGELLA

Nella pagella proposta dai colleghi americani di ESPN, Christian Pulisic si è meritato un 8 pieno, tra i migliori della Nazionale americana. Questo il giudizio scritto: "Forse l'imminente partenza di Rafael Leão potrebbe spingere il Milan a spostarlo sulla sinistra. Perché è proprio lì che ha continuato a sembrare più pericoloso, in quegli scambi con Robinson lungo la fascia, oltre a quando si è accentrato per creare occasioni — come quella che ha portato al gol di Balogun — insieme a McKennie e Tillman, prima di essere sostituito all'inizio del secondo tempo"