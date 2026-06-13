Mateta guarda avanti: "Il Milan fa parte del passato. Il mio unico pensiero è la Francia"

vedi letture

Le parole di Jean Philippe Mateta direttamente del ritiro della Francia: l'attaccante è tornato brevemente sul suo quasi trasferimento al Milan

Quattro mesi e mezzo fa, il Milan faceva saltare l'operazione Jean-Philippe Mateta, inizialmente prevista per l'estate 2026 e anticipata vista la necessità di un centravanti, per dei problemi al ginocchio dell'attaccante francese. Oggi, passati diversi mesi, possiamo dire che Mateta si è preso la sua rivincita: 6 gol da marzo in avanti, rete decisiva nella finale di Conference League e convocazione al Mondiale con la Francia. Il Milan invece è sprofondato al quinto posto e oggi vive nel caos. Direttamente dal ritiro della Francia, Mateta ha parlato in conferenza stampa.

MATETA: "MILAN IL PASSATO, OGGI SOLO LA FRANCIA"

Le parole di Jean-Philippe Mateta in conferenza stampa: "Quello per me è stato un periodo particolare e per niente semplice. C’era stata questa chance di andare al Milan, ma ormai fa parte del passato e non so cosa sarebbe successo se fossi andato in Italia. Oggi sono qui con la Francia e il mio unico pensiero è la Nazionale. Dopo l’infortunio l’unica cosa che avevo in testa era la data del rientro: ho capito che avrei avuto una possibilità di essere inserito nel gruppo per il Mondiale dal ct Deschamps e ho lavorato per farmi trovare pronto. Alla fine ce l’ho fatta e sono contento. Devo ringraziare il Crystal Palace: nei primi anni lì non ho avuto continuità di rendimento perché trovavo poco spazio, mentre in seguito ho giocato molto di più e ciò mi ha permesso di crescere e acquisire fiducia"