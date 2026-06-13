Jaissle viene incontro al Milan: è disposto a ridursi il mega stipendio

vedi letture

Matthias Jaissle è il nome più vertiginoso tra i candidati alla panchina del Milan, per età e costo: il tedesco è disposto a ridursi lo stipendio

Tra i nomi che la proprietà del Milan sta seguendo per il ruolo di allenatore, il più vertiginoso è quello di Matthias Jaissle. Un po' per la giovanissima età, solamente 38 anni; un po' per lo stile di gioco che andrebbe a richiamare il prototipo alla Fabregas che Cardinale aveva inizialmente richiesto; un po' anche per il costo economico. Il giovane tecnico tedesco dopo gli esordi in Austria con il Salisburgo si è guadagnato la panchina dell'Al Ahli in Arabia Saudita e ha portato la squadra a vincere due volte la Champions League asiatica, un risultato non da poco.

MILAN, JAISSLE DISPOSTO A RIDURSI LO STIPENDIO

Come detto, per il Milan, il nodo sicuramente più intricato è quello del costo economico di Matthias Jaissle. Nello specifico il tecnico tedesco è ancora legato fino al 2027 con l'Al Ahli e per liberarlo bisognerebbe pagare una clausola da ben 6 milioni di euro. Difficile pensare che, con Allegri ancora da liberare, il Milan decida di spendere soldi in questo modo per un allenatore. Diverso è il discorso sullo stipendio: secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Jaissle pur di venire al Milan sarebbe disposto a ridursi sensibilmente l'ingaggio che oggi è pari a 11 milioni di euro circa.