Mondiale, il programma di oggi e della notte: un altro rossonero coinvolto

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Terza giornata del Mondiale 2026, si entra nel vivo: quattro gare in programma, un altro giocatore del Milan impegnato in campo

Stiamo piano piano entrando nel vivo del Mondiale 2026 che è cominciato in Nord America giovedì sera. Tutte e tre le squadre ospitanti hanno fatto il loro esordio e ora il torneo si può snodare da qui fino al 19 luglio. Oggi giornata, e nottata, molto ricca con ben quattro partite in programma. Da segnalare che scenderà in campo il terzo rossonero, dopo Gimenez rimasto in panchina e Pulisic in campo per 45 minuti, e che ci sarà anche il debutto di Carlo Ancelotti con il suo Brasile.

MONDIALE, UN ROSSONERO IN CAMPO OGGI

Il programma di oggi si apre alle ore 21 italiane con la seconda partita del gruppo B che ieri ha visto il pareggio tra Canada e Bosnia per 1-1. In campo questa sera a San Francisco la Svizzera e il Qatar. Tra le fila degli elvetici c'è Ardon Jashari che, verosimilmente, entrerà dalla panchina pronto per entrare a gara in corso. Poi a mezzanotte un primo big match, tra Brasile e Marocco: esordio per Carlo Ancelotti. Nella notte due gare. Alle 3 un'intrigante sfida tra Scozia e Haiti, che tornato al Mondiale dopo moltissimi anni; alle ore 6 la gara che mette di fronte Australia e Turchia.