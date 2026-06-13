Ordine: "Cardinale aveva promesso 7-10 giorni: ha sforato di una settimana abbondante"

vedi letture

Franco Ordine, nel suo pezzo su Il Giornale, ha commentato l'operato di queste tre settimane del proprietario del Milan Gerry Cardinale

Lunedì saranno passate tre settimane esatte dal giorno in cui Gerry Cardinale ha deciso di tirare una riga e rivoluzionare il Milan. Peccato che abbia deciso di farlo, ormai è chiaro visto il tempo che è passato e le tempistiche che lui stesso aveva segnalato di 7-10 giorni, senza avere un reale piano pronto dopo i licenziamenti in tronco di Allegri, Furlani, Tare e Moncada. E così il Milan oggi si ritrova orfano, a un mese dall'inizio del raduno: incassa rifiuto dopo rifiuto, senza che ci sia un progetto chiaro. Franco Ordine su Il Giornale di questa mattina ha commentato la situazione surreale del Milan.

IL COMMENTO DI ORDINE SULLA GESTIONE DI CARDINALE

Franco Ordine commenta la situazione attuale del Milan e l'operato di Gerry Cardinale di queste settimane: "Il Milan è ancora una pagina bianca a proposito della sua linea di comando ed è alla ricerca delle 4 figure che devono restituire piena funzionalità al club. Gerry Cardinale aveva promesso 7-10 giorni per la sostituzione. Ha sforato di una settimana abbondante e questo significa che non ha ancora trovato la quadra ma vuol dire anche che essendo a digiuno di calcio è costretto a inseguire consigli di un mondo (calcio italiano) che gli è ostile"