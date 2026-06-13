Calciomercato Milan, primi passi verso Amorim: proposto un biennale con opzione a 4 milioni a stagione

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La candidatura di Ruben Amorim prende sempre più quota, come confermato anche da alcune notizie provenienti dal Portogallo.

Sta prendendo sempre più quota la candidatura di Ruben Amorim per la panchina del Milan. Stando a quanto riportato dai colleghi di A Bola, il Milan avrebbe messo sul tavolo una proposta concreta al tecnico portoghese: contratto di due anni, con opzione per il terzo, con uno stipendio compreso tra i 3 e i 4 milioni di euro.

Il tecnico lusitano, reduce dalla complicata esperienza sulla panchina del Manchester United, starebbe ora dopo ora scalando le gerarchie nelle preferenze della proprietà rossonera. Restano comunque sullo sfondo i nomi di Jaissle, più complicato per via dei costi, e Olivr Glasner, che fino a qualche giorno fa sembrava il principale candidato a prendere il posto di Allegri sulla panchina del Milan. Aggiungono inoltre dal Portogallo che Amorim sarebbe il nome preferito di Zlatan Ibrahimovic.