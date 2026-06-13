Calciomercato Fabrizio Romano: "Non c'è nessun accordo tra il Milan e Glasner"

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Fabrizio Romano racconta le ultime novità sul futuro della panchina del Milan: nessun accordo con Glasner, resistono Jaissle e Amorim

È proprio vero che con il Mondiale di mezzo il mercato non dorme mai. Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, fa il punto sulla situazione allenatore del Milan: il club rossonero non ha accordi chiusi e continua ad incontrare vari profili. Queste le sue dichiarazioni:

NUOVO ALLENATORE MILAN, LE NOVITÀ DI FABRIZIO ROMANO

"C’è da fare un po’ di chiarezza sul tema allenatore Milan. Vi raccontano, e continuano a dirvi, di un Oliver Glasner che ha una base d’accordo col Milan, che aspetta di firmare con il Milan. Ragazzi, da quello che mi risulta, non è così. Non c’è nessun accordo tra il Milan e Glasner, ad oggi, a sabato. Ad ora l’accordo Glasner-Milan non esiste, non è mai esistito. Perché Oliver Glasner incontra il Milan martedì della scorsa settimana, un incontro durato sei ore. In quell’incontro Glasner dice la sua, il Milan presenta il proprio progetto, ma non si è mai da quel momento parlato di accordi. Anzi. Glasner aspettava, e continua ad aspettare, una risposta dal Milan. Nel senso che Glasner, che ha messo in standby le altre proposte, sperava e spera di avere feedback dal Milan. Che fino ad oggi non ha avuto. Ma non ha mai avuto una base d’accordo: è in attesa di capire cosa vorrà fare il Milan. Questo il passaggio fondamentale.

Due nomi continuo a tenere per la panchina del Milan: uno è quello di Matthias Jaissle, che ha parlato con la dirigenza rossonera nuovamente, e tra l’altro non in video call. Posso dirvi questo: non in video call ma un contatto diretto. Ma come vi ho detto è sotto contratto con l’Al-Ahli e questo rende economicamente il discorso più dispendioso.

L’altro è il nome di Ruben Amorim, di cui si sta parlando poco a livello mediatico ma è un nome che va tenuto per quanto riguarda la panchina del Milan. Questi due candidati sono assolutamente in corsa, Glasner oggi non ha accordi già fatti da firmare: Glasner aspetta. Glasner sta cercando di capire il Milan cosa vorrà fare dopo la rottura con Ralf Rangnick”.