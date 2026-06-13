Calciomercato Moretto conferma: "Milan, Amorim e Jaissle in corsa. Contatti costanti"

vedi letture

Matteo Moretto conferma le indiscrezioni delle ultime ore: in lizza per la panchina del Milan ci sono Amorim e Jaissle. Contatti in corso

Continua l'interminabile casting del Milan per il nuovo allenatore: sono quasi trascorse tre settimane e ancora Gerry Cardinale non è arrivato a un nome a cui affidare la panchina. Ci sono diversi candidati in lizza ma su nessuno di questi si è veramente sferrato il colpo decisivo, forse anche per lo standby con Rangnick che nelle ultime ore è divenuto rifiuto. I nomi in corsa sono tre: Oliver Glasner che aspetta e poi i due più emergenti come Matthias Jaissle e Ruben Amorim.

MILAN, CONTATTI COSTANTI CON JAISSLE E AMORIM

Nella notte, il giornalista Fabrizio Romano ha pubblicato un video in cui parlava di Matthias Jaissle e Ruben Amorim come possibili candidati in risalita, oltre al nome di Oliver Glasner che rimane caldo ma è in attesa (LEGGI QUI). In questi minuti il suo collega e collaboratore Matteo Moretto non ha fatto che confermare i primi due nomi, con un tweet molto semplice ma che dice tanto: "Allenatore Milan, Ruben Amorim e Matthias Jaissle ancora in corsa. Contatti costanti tra le parti".