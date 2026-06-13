MN - Il Milan e la risoluzione del contratto di Allegri: attese novità settimana prossima. La situazione

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Il Milan e Allegri non si sono ancora incontrati per la risoluzione del contratto del futuro tecnico del Napoli. Attese novità settimana prossima

Dopo l'esonero di oltre due settimane fa con il Milan, Massimiliano Allegri ha trovato pochi giorni un accordo con il Napoli, ma per ora la firma e l'annuncio ufficiale non sono ancora arrivati in quanto prima il tecnico livornese deve ancora risolvere il suo contratto con il Diavolo che scade nel 2027. Secondo quanto appreso da Milannews.it, non ci sono stati incontri tra Paolo Scaroni e l’entourage dell’allenatore toscano per arrivare a definire nei dettagli la risoluzione del contratto compresa la buonuscita.

Il presidente del Milan si trova all’estero per un viaggio di lavoro. La prossima settimana sono attese novità anche su questo fronte, anche perché il Napoli non lo può ancora annunciare essendo Allegri formalmente ancora sotto contratto con il Milan poiché è stato esonerato e non licenziato come accaduto con Furlani, Tare e Moncada.

di Pietro Mazzara