Primo Piano Dal Portogallo annunciano: Ruben Amorim è a un passo dal Milan

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Stando a quanto riportato dai colleghi portoghesi, Ruben Amorim sarebbe ad un passo dalla panchina del Milan.

Stando a quanto riportato dai colleghi di A Bola, Ruben Amorim sarebbe oramai molto vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan, prendendo il posto dell'esonerato Massimiliano Allegri. Dal Portogallo riportano che la trattativa tra il club rossoneor e il tecnico lusitano sarebbe in fase molto avanzata ed addirittura vicina alla fumata bianca.

Dopo l'esperienza complicata al Manchester United, Amorim aveva inizialmente pensato a un anno sabbatico, ma non aveva mai escluso del tutto la possibilità di tornare subito in panchina davanti a un progetto convincente, e il Milan, anche senza Champions League, potrebbe rappresentare quello che l'ex Sporting andava cercando. Se confermato, Amorim diventerebbe il terzo allenatore portoghese dela storia recente del Milan dopo Fonseca e Conceiçao.