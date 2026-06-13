Gimenez in panchina 90 minuti ma posta comunque sui social le emozioni della gara inaugurale

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Santiago Gimenez ha affidato al proprio canale Instagram le sue emozioni dopo la gara inaugurale del Mondiale, vista tutta dalla panchina

Per il Messico è stato un inizio da sogno dei Mondiali in casa. La formazione di Javier Aguirre ha dato il via alle ostilità allo Stadio Azteca nella gara inaugurale de torneo contro il Sudafrica: partita vinta 2-0 grazie ai gol di Quinones e Raul Jimenez, risultato mai veramente in discussione. Tra le fila messicane, però, il milanista Santiago Gimenez è rimasto in panchina per 90 minuti interi: il suo debutto Mondiale, dunque, è rimandato alle prosisme partite se il CT glielo concederà.

IL MESSAGGIO DI SANTI GIMENEZ

Nonostante gli zero minuti trascorsi in campo, Santiago Gimenez ha affidato ai propri canali social le emozioni della prima partita di un Mondiale in casa, vissuta comunque da protagonista. Il suo messaggio integrale: "Difficile spiegare quello che abbiamo vissuto giovedì... Tante grazie senza distinzioni, vedere tante persone unite per questi colori e sentire l'energia che abbiamo generato in ciascuno è stato qualcosa di unico. Abbiamo cominciato da poco, continuiamo tutti uniti!".