Cuomo: "No di Rangnick brutta figura del Milan, ma è niente in confronto all’assenza di un ricordo per Berlusconi"

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso su X commentando la scelta del Milan di non pubblicare un ricordo di Silvio Berlusconi.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso su X commentando la scelta del Milan di non pubblicare un ricordo di Silvio Berlusconi dell'anniversario della sua scomparsa: "Il no di Rangnick è una brutta figura per il Milan, ma niente in confronto all’assenza di uno stralcio di ricordo per Silvio Berlusconi nell’anniversario della sua scomparsa".

MENOMALE CHE C'E' GALLIANI...

In occasione del terzo anniversario dalla scomparsa di Silvio Berlusconi Rete 4, con 10 minuti, rende omaggio all’ex presidente del Milan, politico e importante uomo d’affari. Per farlo c’è Adriano Galliani, che ha speso una vita al fianco di Silvio:

“Non conoscevo Silvio Berlusconi, vengo invitato a cena quel primo novembre del 1979. Le quattro vite sono una antecedente, le altre tre dopo quel 1979. Silvio Berlusconi era un fuoriclasse assoluto. Con i 50 anni miei di calcio penso di avere l’esperienza per capire i fuoriclasse. La sua prima vita: imprenditore edile. Gli altri imprenditori importanti di Milano facevano tanti condomini sparsi per la città, Silvio Berlusconi ha l’idea di fare una città. Fa Milano 2 nei primi anni ’70. Una Milano 2 che ancora adesso è visitata dai principali architetti del mondo. Una città dove le macchine non incontravano le biciclette e le biciclette non incontravano i pedoni”.