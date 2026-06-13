MN - Nicolodi sicuro: “Glasner gran colpo, il migliore fra gli altri. Però ha bisogno dei giocatori”

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La voce della Bundesliga in Italia Pietro Nicolodi ha parlato in esclusiva a MilanNews.it di Krösche, Glasner, Rangnick e non solo.

Markus Krösche è uno dei nomi che il Milan starebbe monitorando per il ruolo di direttore tecnico (o sportivo) dopo il rifiuto di Ralf Rangnick. Di questo profilo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it uno che la Bundesliga la segue da molto vicino, ovvero il collega Pietro Nicolodi di Sky Sport.

Krösche in dirigenza e Glasner in panchina, che ne pensa?

"Bene, anche perché Glasner è molto bravo. È capace di costruire. L'Europa League con l'Eintracht è un miracolo non indifferente, un po' come l'FA Cup con il Palace. È bravo e fa giocare bene le sue squadre, sarebbe un gran colpo".

Tra Jaissle, Amorim e Glasner, chi prenderebbe?

"Vado con Glasner sicuramente. Amorim non mi dispiace, ma è reduce da un anno in una squadra impossibile (ride, ndr). Jaissle l'ho visto poco, ha allenato il Salisburgo, bene per carità, poi è andato a prendere i soldi in Arabia. Però posso dirti che è un tipo molto stiloso, un Nagelsmann minore, che arriva dalla scuola dell'Hoffenheim. Io, se si potesse, punterei su Glasner, ma bisognerebbe poi prendere i giocatori, perché gli allenatori non vincono da soli le partite".