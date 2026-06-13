Signori: "Il Milan di Cardinale ha creato uno show business e cerca clienti offrendo un prodotto"
In questi quattro anni di proprietà RedBird con a capo il manager Gerry Cardinale, si è parlato tanto degli intenti reali del proprietario rossonero che parla tanto di vincere e ambizione, ma alla fine sembra più concentrato sul guadagno e sul vendere il Milan come un prodotto multimediale, alla maniera dello sport americano. Proprio su questi temi è intervenuto il giornalista Riccardo Signori nel suo pezzo che ha scritto questa mattina su Tuttosport.
SIGNORI, MILAN DI CARDINALE CREA SHOW E CERCA CLIENTI
Il commento del giornalista Riccardo Signori sul Milan targato Gerry Cardinale: "Il Milan di Cardinale finora ha creato show business, cerca clienti offrendo un prodotto (viaggi, turismo, magliette da comprare, emozioni a bordo campo) poco legato alla passione e alla necessità di vincere. Che poi è l’unica legge che domina in Italia, in aggiunta a passione e competenza. Il giorno dell’addio di Paolo Maldini al calcio (maggio 2009) uno striscione si lamentava, perfino con Berlusconi, per l’ingaggio di “bidoni e figurine”. Ci risiamo".
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