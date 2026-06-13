MN - Nicolodi sottolinea: “Krösche? All’Eintrach non c’è la pressione che c’è al Milan”

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La voce della Bundesliga in Italia Pietro Nicolodi ha parlato in esclusiva a MilanNews.it di Krösche, Glasner, Rangnick e non solo.

Markus Krösche è uno dei nomi che il Milan starebbe monitorando per il ruolo di direttore tecnico (o sportivo) dopo il rifiuto di Ralf Rangnick. Di questo profilo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it uno che la Bundesliga la segue da molto vicino, ovvero il collega Pietro Nicolodi di Sky Sport.

Con Krösche parole d'ordine tempo e pazienza

"Si. Anche a Francoforte non è che sono partiti subito a 300 all'ora. Lui infatti è arrivato che già c'era una semi struttura, ma dal suo arrivo hanno difatti cambiato ogni anno qualcosa ma lì sono abitutati. Anche lì. l'Eintracht ha 50k tifosi a partita contro chiunque giochi, bastano che corrano i giocatori poi che si vinca o che si perda alla gente poco importa. Non c'è quella pressione devastante che c'è dalle nostre parti, che non aiuta".