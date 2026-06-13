Amorim verso il Milan, Longhi: "Andrebbero ricordati i flop di tutti gli allenatori provenienti da campionati esteri approdati a Milanello"
Intervenuto sui propri canali social, il giornalista Bruno Longhi si è soffermato sulle telenovela legata al casting per il nuovo allenatore del Milan, lanciando una riflessione mista a polemica: "Leggo con pacata curiosità del casting sul futuro allenatore del Milan. Non è ben chiaro a chi spetti la decisione di scegliere, ma a questo anonimo personaggio andrebbero ricordati i flop di tutti gli allenatori provenienti da campionati stranieri approdati negli ultimi anni a Milanello".
Ovviamente il collega fa riferimento al fatto che ad oggi il nome in pole per sostituire Massimiliano Allegri è quello di Ruben Amorim, tecnico straniero, che potrebbe seguire le orme dei suoi predecessori portoghesi e non, che non hanno decisamente fatto bene alla guida del Milan.
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