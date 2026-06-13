Continua il cambiamento a Casa Milan: dopo nove stagioni lascia anche Specchia

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Continuano i cambiamenti a Casa Milan. Il club rossonero perde un'altra figura di riferimento della propria struttura comunicativa.

Continuano i cambiamenti a Casa Milan. Il club rossonero perde un'altra figura di riferimento della propria struttura comunicativa: dopo nove stagioni si separano infatti le strade del Milan e di Francesco Specchia, voce ufficiale della squadra femminile e delle partite di Coppa Italia della prima squadra, oltre che perno nei progetti Tiktok, Twitch e YouTube. Una decisione che arriva nonostante una recente promozione interna e che rappresenta l'ennesima uscita di un profilo con una forte cultura calcistica.

Negli ultimi anni, infatti, il club ha progressivamente orientato la propria struttura verso figure provenienti dal mondo del brand e del marketing, una visione che, secondo molti osservatori, potrebbe aver contribuito ad allontanare professionisti cresciuti all'interno del calcio e delle sue dinamiche.