MN - Nicolodi su Rangnick: “Rifiuto al Milan? Non se l’è sentita, allenare l’Austria è più tranquillo”

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La voce della Bundesliga in Italia Pietro Nicolodi ha parlato in esclusiva a MilanNews.it di Krösche, Glasner, Rangnick e non solo.

Markus Krösche è uno dei nomi che il Milan starebbe monitorando per il ruolo di direttore tecnico (o sportivo) dopo il rifiuto di Ralf Rangnick. Di questo profilo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it uno che la Bundesliga la segue da molto vicino, ovvero il collega Pietro Nicolodi di Sky Sport.

Perché secondo lei Rangnick ha rifiutato il Milan?

"Non lo so. È il CT dell'Austria, deve giocare un Mondiale e secondo me la Federazione gli ha offerto anche un bel rinnovo. Ha i suoi anni e secondo me ripartire da capo non se l'è sentita. Ha avuto diversi momenti di particolare stress, ed allenare l'Austria è più tranquillo che lavorare oggi al Milan, anche perché ci sarebbe parecchio lavoro da fare. Poi comunque facendo il Mondiale, non è così facile giocare il Mondiale e fare la squadra".