Un grande Giappone rimonta due volte l'Olanda: 2-2 a Dallas

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Nella partita di cartello di questa giornata dei Mondiali, il Giappone ha fermato l'Olanda sul 2-2 recuperandola per due volte

Non ha deluso le attese della vigilia la sfida tra Olanda e Giappone, la più attesa di questa giornate dei Mondiali in Nord America. Nello spettacolare palcoscencio dell'AT&T Stadium di Arlington, nei sobborghi di Dallas in Texas, la formazione orange e i nipponici hanno dato vita a una sfida molto divertente e che è terminata sul punteggio di 2-2, confermando soprattutto le impressioni positive con cui gli asiatici si presentavano ai blocchi di partenza di questa rassegna iridata.

DOPPIA RIMONTA GIAPPONE

Dopo un primo tempo di studio in cui le squadre sono un po' andate a folate, mettendosi in difficoltà reciprocamente, la ripresa si apre subito con il botto e con la rete di capitan Virgil Van Dijk che buca Suzuki con la specialità della casa: il colpo di testa. Passano sei minuti e, poco prima dell'ora di gioco, Nakamura rimette tutto sul livello del mare. Al minuto 64 è ancora l'Olanda, però, ad andare avanti e Summerville firma un gran gol. Il Giappone però non demorde e mette alle strette la formazione di Koeman fino a trovare il meritato pareggio con Kamada che devia il colpo di testa di un compagno al minuto 89.