Nel post partita di ieri Allegri ha lanciato due messaggi forti che sono stati ignorati (o quasi)

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Le parole di Massimiliano Allegri nel post partita di Milan-Juventus non sono state casuali. Anzi. Dentro una risposta solo apparentemente prudente, il tecnico ha lasciato due messaggi molto chiari. Il primo riguarda il suo futuro: senza dirlo in modo frontale, Allegri ha rafforzato l'idea di voler restare al Milan, allontanando ancora una volta le voci sulla Nazionale, già smontate nelle scorse settimane quando aveva detto di stare bene in rossonero e di sperare di restarci a lungo.

Il primo messaggio: Allegri ha scelto il Milan

Il punto è proprio questo: Allegri non ha pronunciato alcuna formula definitiva, ma il sotto testo è chiaro. Da settimane attorno a lui girano rumors federali, eppure il tecnico continua a riportare tutto dentro il perimetro rossonero. Prima aveva detto di non aver pensato alla Nazionale e di essere felice al Milan, ma ieri, dopo la Juventus, seppur non gli è stato domandato niente in maniera diretta, il tono è sembrato ancora più netto, visto che il livornese è in qualche modo sembrato proiettato già alla prossima stagione. Non è (ancora) un annuncio ufficiale, ma un'indicazione forte.

Il secondo messaggio, alla proprietà: servono giocatori, non riempitivi

Il secondo messaggio è invece ancora più interessante, perché parla direttamente alla proprietà. Allegri ha protetto il gruppo, ribadendone l'immenso lavoro di questa stagione e precisando quanto quello che conta adesso è solo raggiungere l'obiettivo Champions League, ma successivamente si è esposto con una frase che è passata troppo in secondo piano: "Numericamente l'anno prossimo serviranno più giocatori". Non è solo una constatazione aritmetica, ma una richiesta. Tradotto: il Milan dovrà allungare e alzare la rosa, aggiungendo qualità, esperienza e affidabilità vera, non giusto per farlo. Dopo i colloqui degli ultimi giorni, Allegri ha scelto di far uscire il concetto anche davanti le telecamere affinché sia chiaro. Un modo elegante, proprio "alla Allegri", per dire alla proprietà che la Champions da sola non basta, perché bisogna costruire anche una squadra all'altezza.