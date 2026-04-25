Probabile formazione Milan: Allegri cambia gli esterni, davanti Leao-Pulisic
Domenica sera, San Siro: Milan-Juventus con in palio una seria ipoteca per la Champions League. Per presentare la sfida di domani sera, che chiuderà il programma domenicale della 34^ giornata del campionato di Serie A Enilive, basterebbe solamente dire questo. Un big match che a cinque giornate dal termine mette in palio l'obiettivo stagionale per entrambe le squadre, non matematicamente è vero, ma comunque quasi sicuramente. I rossoneri ci arrivano dopo aver ritrovato i tre punti a Verona in coda al periodo più complicato della stagione. I bianconeri, invece, sono in grande forma: tre vittorie nelle ultime tre, zero gol subiti.
Rispetto alla vittoria del Bentegodi, saranno solamente due le novità proposte di Massimiliano Allegri: entrambe sulle fasce. A destra ritroverà la titolarità Saelemaekers, mentre a sinistra dovrebbe rivedersi Estupinan che sia ieri che oggi è stato provato al posto di Bartesaghi che non è al 100%. Per il resto non si cambia. Davanti a Maignan confermata la linea a tre composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic che ha messo nuovamente il lucchetto domenica scorsa. In mezzo al campo insieme agli inamovibili Modric e Rabiot ci sarà Fofana. In attacco nuovamente fiducia ai due giocatori più contestati, a digiuno da troppo tempo: Leao e Pulisic.
LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 2 Estupinan
11 Pulisic 10 Leao
A disp.: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 33 Bartesaghi, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku, 7 Gimenez, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers, Leao.
Indisponibili: /
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: SOZZA
Assistenti: PERROTTI – ROSSI M
IV uomo: ZUFFERLI
VAR: ABISSO
DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS
Data: domenica 26 aprile 2026
Ore: 20.45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
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