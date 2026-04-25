Verso Milan-Juventus: Saelemaekers di nuovo dal 1'. Possibilità per Estupinan
Dopo la vittoria di Verona Massimiliano Allegri punta a vincere anche contro la Juventus, da ex di turno, per ipotecare ulteriormente il posto Champions del suo Milan. Uscire da San Siro con i 3 punti potrebbe significare tanto, anche in ottica secondo posto, con il Diavolo che punta a riconquistare questa posizione di classifica che ha occupato per gran parte della stagione.
LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 2 Estupinan
11 Pulisic 10 Leao
A disp.: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 33 Bartesaghi, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku, 7 Gimenez, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers, Leao.
Indisponibili: /
Per una partita come quella di domenica Massimiliano Allegri si affida al Milan delle grandi occasioni. Il tecnico rossonero è infatti intenzionato a puntare sui suoi uomini migliori, le sue certezze: Maignan fra i pali e il trio di difesa composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Nei cinque di centrocampo torna titolare Saelemaekers dopo il turno di riposo di Verona, al fianco di Fofana, degli imprescindibili Modric e Rabiot, con Estupinan provato largo a sinistra visto che Bartesaghi in questi giorni non è stato al 100%. In attacco fiducia ancora una volta alla coppia Leao-Pulisic, chiamata ad una prova di forza importante per scacciare via tutti i fantasmi di queste settimane.
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: SOZZA
Assistenti: PERROTTI – ROSSI M
IV uomo: ZUFFERLI
VAR: ABISSO
DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS
Data: domenica 26 aprile 2026
Ore: 20.45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
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