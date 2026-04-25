Chiellini: "Milan da scudetto? Personalmente ho creduto a quello che ha sempre detto Allegri"

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Giorgio Chiellini, in un'intervista rilasciata a DAZN, ha parlato così del Milan, iniziando però da un suo pensiero su Zlatan Ibrahimovic. Questo un estratto delle sue dichiarazioni, riprese da TMW: "Ibrahimovic? L’ho sempre considerato un fuoriclasse. Non ha vinto dei Palloni d’Oro solo perché ha avuto la sfortuna di vivere una carriera in mezzo a Messi e Ronaldo, che sono due extraterrestri. Chi ci ha giocato insieme sa quanto Zlatan fosse forte e quanto potesse fare la differenza".

Sul campionato del Milan: “Il Milan ha fatto un buon campionato, ha fatto sognare di poter stare dietro all’Inter. Personalmente ho creduto a quello che ha sempre detto Allegri, che l’obiettivo vero fosse la Champions League".