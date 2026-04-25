Giampaolo svela la regola sui cellulari che ha imposto nello spogliatoio della Cremonese

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L'ex allenatore rossonero Marco Giampaolo in questo finale di stagione è a caccia di una nuova impresa salvezza: l'anno scorso entrò in corsa per salvare il Lecce, quest'anno ha fatto lo stesso ma prova a mantenere la categoria con la Cremonese. Alla vigilia della sfida contro il Napoli, che si gioca stasera, il tecnico ha parlato di come abbia vietato l'uso del telefono a tutto il gruppo squadra durante l'allenamento.

La presa di posizione di Marco Giampaolo nei confronti dell'uso del telefono nello spogliatoio: "Ho deciso di utilizzare una cesta dove tutti i giocatori depositano i cellulari prima degli allenamenti, compreso il mio. Alla fine dell’attività li riprendiamo, ma in quel tempo devono parlarsi, creare un rapporto umano vero. Sono la rovina del calcio moderno: mettono pressione e condizionano le prestazioni. Noi invece vogliamo costruire coesione e aumentare il feeling nel gruppo”.