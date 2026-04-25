Carotenuto: "Sarebbe suggestivo un centravanti italiano come Kean con la maglia del Milan"
Il Milan si gioca tanto nella partita di domenica sera contro la Juventus, calcio di inizio a San Siro alle ore 20.45. I rossoneri con una vittoria metterebbero una seria ipoteca sulla qualificazione Champions League a quattro giornate dalla fine, potendo poi concentrarsi per tempo sulla costruzione della squadra futura che dovrà necessariamente alzare l'asticella la prossima stagione. Di tutte queste tematiche si è parlato negli studi di Sky Sport 24 nel pomeriggio di sabato. Ospite anche il giornalista Angelo Carotenuto.
Le parole di Carotenuto su chi sarebbe l'attaccante ideale per il Milan: "Non è un mistero che Allegri desiderasse Vlahovic già l’estate scorsa: lo metto in pole position. Sorloth ha già dato una disponibilità di massimo al trasferimento. Poi sarebbe suggestivo vedere di nuovo un centravanti italiano come Kean con la maglia del Milan. Su Lewandowski conservo un asterisco: arriviamo da settimane di discussione su cosa serve al calcio italiano per rinascere e mi sembra che andare all’estero a prendere un giocatore avanti negli anni sia un po’ un controsenso."
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan