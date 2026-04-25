Arbitri, indagato anche il supervisore Var Gervasoni

Arbitri, indagato anche il supervisore Var GervasoniMilanNews.it
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Oggi alle 22:14News
di Andrea La Manna

Come riportato da Sky Sport, il supervisore Var Andrea Gervasoni è indagato in "concorso con altre persone" per frode sportiva nell'inchiesta della Procura di Milano. Nell'avviso di garanzia letto dall'agenzia AGI che gli è stato notificato ieri sera, si legge che "durante lo svolgimento della partita Salernitana-Modena con la concessione del calcio di rigore a favore della squadra emiliana da parte del direttore di gara Antonio Giuia incalzava e sollecitava l'addetto Var Luigi Nasca affinche' questi richiamasse Giuia all''on field review' ai fini della decisione iniziale sull'episodio di gioco". I fatti risalgono all'8 marzo 2025.