Serie A, Verona-Lecce 0-0: pari che non accontenta nessuno

Serie A, Verona-Lecce 0-0: pari che non accontenta nessuno MilanNews.it
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Oggi alle 23:00News
di Francesco Finulli

Appena terminata la sfida tra Hellas Verona e Lecce, posticipo del sabato sera valido per la 34a giornata di Serie A. Partita molto equilibrata con gli ospiti che hanno provato più dei loro avversari a portare a casa tre punti che sarebbero stati fondamentali per la salvezza. Con il pareggio invece, il Verona resta a -10 dai salentini quart'ultimi mentre proprio questi ultimi si portano a 4 punti dal Cagliari che giocherà lunedì alle 18:30 con l'Atalanta e a +1 dalla Cremonese.

VERONA-LECCE 0-0
95+5' Gol annullato ad Edmundsson