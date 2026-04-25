Criscitiello rilancia: “Quanto emerso è solo il 10% di quello che dovrebbe uscire”

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In merito agli ultimi avvenimenti, in continua evoluzione, che si stanno abbattendo sul mondo arbitrale e in particolare su Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale, che è indagato per frode sportiva in concorso, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha commentato così sul suo profilo X.

"Il caso Aia (Rocchi) è tutta roba vecchia anticipata e documentata tre mesi fa su Sportitalia. Nel podcast bunker. Rocca ci fece scrivere anche dagli avvocati ma le sue parole e richieste non erano accettabili. Quanto emerso oggi è il 10% di quello che dovrebbe uscire realmente".