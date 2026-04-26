Futuro Allegri? Massara: "Senza dubbio sulla panchina del Milan"

vedi letture

Il Milan si gioca tanto nella partita di domenica sera contro la Juventus, calcio di inizio a San Siro alle ore 20.45. I rossoneri con una vittoria metterebbero una seria ipoteca sulla qualificazione Champions League a quattro giornate dalla fine, potendo poi concentrarsi per tempo sulla costruzione della squadra futura che dovrà necessariamente alzare l'asticella la prossima stagione. Di tutte queste tematiche si è parlato negli studi di Sky Sport 24 nel pomeriggio di sabato. Ospite anche il telecronista Dario Massara.

Dario Massara sul futuro di Max Allegri: "Lo vedo senza dubbio sulla panchina del Milan. Allegri non ha parlato di futuro ma ha detto che stanno mettendo delle basi per costruire. Quest’anno è stato di fondamentale importanza per il Milan per rimettere tutto a posto quello che non è andato lo scorso anno, anche se ci sono ancora un paio di strade che spesso non collimano nel club. Hanno trovato dei risultati a mio avviso straordinari, se confrontati con il valore della rosa. Come ha fatto senza attacco il Milan a stare tra le prime due e tre, per me è merito di Allegri.