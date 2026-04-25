Serie A, reti bianche tra Verona e Lecce: la classifica aggiornata
A seguito del , questa è la classifica aggiornata.
La vittoria della Roma mette un po' più di pressione al Milan in vista della partita di domani sera contro la Juventus, che si giocherà a San Siro alle 20.45. I giallorossi hanno sconfitto il Bologna 2-0 all'Olimpico e si sono portati così a quota 61 punti: il distacco dai rossoneri ora è di 5 punti, con il Como invece che rimane sesto a 58 punti in attesa di scendere in campo domani contro il Genoa.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 78 (33)
Napoli 69 (34)
Milan 66 (33)
Juventus 63 (33)
Roma 61 (34)
Como 58 (33)
Atalanta 54 (33)
Bologna 48 (34)
Lazio 47 (33)
Sassuolo 45 (33)
Udinese 43 (33)
Parma 42 (34)
Torino 40 (33)
Genoa 39 (33)
Fiorentina 36 (33)
Cagliari 33 (33)
Lecce 29 (34)
Cremonese 28 (34)
Verona 19 (34)
Pisa 18 (34)
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