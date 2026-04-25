Llorente striglia Leao: "I campioni non vivono di alti e bassi"

vedi letture

Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l'ex attaccante della Juventus Fernando Llorente ha presentato l'importante sfida in programma domani sera a San Siro tra il Milan e la Vecchia Signora.

Conte spettatore interessato del duello Allegri-Spalletti. Finora chi ha fatto meglio tra i due?

"Max da quando ha preso il Milan ha fatto bene: ha praticamente blindato la Champions League. Onestamente nessuno poteva chiedergli di vincere subito. Spalletti invece ha dato un’impronta profonda, la Juve è una delle squadre migliori d’Europa per il calcio che esprime".



Sarà un’estate di duelli tra Milan e Juve, anche sul mercato. In ballo ci sono Bernardo Silva e Goretzka.

"Bernardo Silva è un fuoriclasse: chi non lo vorrebbe in Italia? Lo prenderei subito, sono convinto che alzerà il livello della Juve in maniera incredibile, come ha fatto Modric al Milan. Goretzka, invece, penso serva di più ad Allegri: è un altro grandissimo campione, in Serie A può essere dominante".

Milan-Juve sarà rovente pure per Lewandowski.

"Il meglio della sua carriera l’ha già fatto, ma porta in Italia un’esperienza incredibile. Sì, a entrambe serve uno da 20 gol a stagione: per la Juve Robert può diventare per Spalletti ciò che è stato Carlitos Tevez per Conte, ovvero quel giocatore che completa un gruppo già molto forte".



E su Rafael Leao? Che valutazione dà alla sua stagione?

"È straordinario per i colpi che ha, ma gli manca continuità di rendimento. Ha qualità enormi, deve potersi esprimere con regolarità: i campioni non vivono di alti e bassi".