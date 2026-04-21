Sarà di nuovo rivoluzione in attacco. Redbird cambi registro perché così non funziona.

vedi letture

La partita contro il Verona è stata una delle più brutte degli ultimi mesi, però era fondamentale ottenere la vittoria per avvicinare la qualificazione alla Champions League. Mancano 7 punti e una volta ottenuti si potrà procedere a costruire la squadra della prossima stagione.

L’appello che rivolgiamo a RedBird e all’amministratore delegato Giorgio Furlani è di cambiare registro sul mercato. Negli ultimi tre anni si è capito che non conta la quantità ma la qualità degli acquisti. Se ogni sessione si spendono soldi e i risultati non arrivano, sarebbe opportuno cambiare modus operandi.

Per risultati, specifichiamo, s’intende quelli sportivi, ovvero vincere trofei. Un club come il Milan deve vincere. Sappiamo che per un fondo d’investimento conti solamente il bilancio in attivo e il galleggiamento in zona Champions per i ricavi, però alla lunga questo sistema non funzionerà e già oggi si nota un grosso scollamento tra la tifoseria e la società. Al di là dei 70 mila sostenitori che ogni volta affollano San Siro (ci sarebbe da aprire un altro capitolo), qui si parla proprio di fiducia nei confronti di proprietà a amministrazione. Per il bene del Milan, per la crescita del progetto e per un ritorno alla vittoria serve cambiare rotta.

Analizziamo poi il dato relativo ai gol degli attaccanti. Una squadra come il Milan dovrebbe avere giocatori di grande spessore invece tra i cinque attaccanti in rosa si fa estrema fatica a buttarla dentro. Si sta vivendo una crisi enorme, che dura da settimane. Qui sotto riportiamo il dato per rendere meglio l’idea.

MILAN: IL DIGIUNO DEGLI ATTACCANTI IN CAMPIONATO

Pulisic ultimo gol il 28 dicembre 2025

Nkunku ultimo gol il 3 febbraio 2026

Gimenez ultimo gol 9 maggio 2025

Fullkrug ultimo gol il 18 gennaio 2026

Leao ultimo gol il 1 marzo 2026

Ci sono giocatori che non segnano da quasi quattro mesi, come Pulisic, o addirittura quasi un anno se pensiamo a Gimenez (si parla di gol in campionato). Il bistrattato Leao è quello che ha segnato più recentemente, ma anche in questo caso bisogna risalire a 50 giorni fa. Tre mesi fa Fullkrug, mentre per Nkunku la rete manca da circa 75 giorni.

Come si fa a lottare per un traguardo importante con questo attacco? Non siamo direttori sportivi e nemmeno allenatori ma è evidente che l’assenza di una grande punta sia troppo decisiva nell’economica del risultato di una squadra. Basti pensare che nell’unico anno in cui il Milan ha avuto giocatori dalle caratteristiche di Ibrahimovic e Giroud ha poi vinto lo scudetto.

In estate inevitabilmente ci sarà rivoluzione, andrà via sicuramente Fullkrug, uno tra Leao e Pulisic rischia di partire, mentre per Nkunku e Gimenez dipenderanno le offerte che arriveranno in sede ma sono entrambi vendibili. Va fatta la scelta giusta sui sostituti. Questa volta bisogna prendere una punta di sicura affidabilità e di livello internazionale. Gente di spessore, altrimenti il loop sarà infinito.