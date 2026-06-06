Cardinale convinto da Glasner: può arrivare senza Rangnick ma vuole garanzie

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Gerry Cardinale è rimasto molto colpito da Oliver Glasner, oggi il candidato numero uno per la panchina del Milan: il tecnico vuole garanzie

Nelle ultime ore e dopo l'incontro che c'è stato a inizio settimana, Oliver Glasner è diventato il candidato principale per la panchina del Milan nella prossima stagione. Il tecnico austriaco arriva da due anni e mezzo travolgenti al Crystal Palace di cui ha riempito la bacheca come mai era successo prima nella storia del club. Tre trofei, di fatto, in due stagioni: una FA Cup, un Community Shield e la Conference League. Dopo il colloquio di quasi sei ore, Gerry Cardinale è rimasto molto colpito e convinto dalla figura di Glasner.

MILAN-GLASNER: ANCHE SENZA RANGNICK

La notizia di oggi, riportata dal Corriere dello Sport, non è tanto che Oliver Glasner sia in pole position per la panchina ma piuttosto che l'allenatore austriaco potrebbe arrivare anche senza Ralf Rangnick. Inizialmente era stato indicato come nome di punta dell'attuale CT dell'Austria che lo conosce molto bene: ma non è così certo che Rangnick arrivi a coprire il ruolo di direttore dell'area tecnica, dal momento che Ibrahimovic non vorrebbe dargli tutto il potere che chiede e anche perchè la selezione austriaca si sta mettendo di traverso. Sicuramente Oliver Glasner, che gradirebbe una sfida di questo genere, ha chiesto prima di tutto garanzie al club sul mercato e sugli investimenti che saranno fatti.