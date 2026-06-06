Pellegatti rivela: “La Federcalcio austriaca vuole Rangnick, ma lui è affascinato dal Milan”

vedi letture

Carlo Pellegatti commenta le parole del presidente della Federcalcio Austriaca ma dice che Rangnick sarebbe molto attratto dalla corte dei rossoneri.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato le parole del presidente della Federazione Austriaca su Ralf Rangnick e ha parlato di quello che potrebbe decidere il tecnico austriaco per il suo futuro. Queste le sue paro.e

"Ieri il presidente della Federazione Austriaca ha confessato di contare ancora su Rangnick, allenatore dell'Austria, almeno fino a quando ci saranno gli europei. Quindi questa è la speranza. Direi che invece così da quello che trapela Rangnick sembra sia molto affascinato dall'idea di diventare il punto di riferimento e di diventare il plenipotenziario della parte sportiva del Milan, ed è una speranza che lo affascina molto. Ma le tempistiche si dice che nel giro di tre o quattro giorni qualcosa si saprà, che vuol dire il 12, il 10, 11, penso prima della partenza per gli Stati Uniti di Zlatan Ibrahimovic che nel frattempo continua tra il malumore, uso un eufemismo, dei tifosi a postare video dedicati alla a una nota marca di abbigliamento".