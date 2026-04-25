Saviano commenta: “Inchiesta da leggere tutta, dinamiche interessanti da studiare”

Saviano commenta: “Inchiesta da leggere tutta, dinamiche interessanti da studiare”MilanNews.it
Oggi alle 23:12News
di Andrea La Manna

In merito agli ultimi avvenimenti che si stanno abbattendo sul mondo arbitrale e in particolare su Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale, che è indagato per frode sportiva in concorso, Roberto Saviano ha commentato la notizia sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole:

"Inchiesta da leggere tutta. Attendiamo i giudizi dei tribunali ma interessante iniziare a studiare dinamiche utili a comprendere il calcio governato a Milano"