Ordine non ha dubbi: “Si va verso una nuova calciopoli”

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In merito agli ultimi avvenimenti, in continua evoluzione, che si stanno abbattendo sul mondo arbitrale e in particolare su Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale, che è indagato per frode sportiva in concorso, il collega Franco Ordine è intervenuto a QSVS dove, a domanda diretta sul tema, ha risposto così:

Secondo te si va verso una nuova calciopoli? "Si"

ROCCHI SI AUTO SOSPENDE

Tramite una dichiarazione rilasciata all'ANSA, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha comunicato la decisione di autosospendersi. Queste le sue parole:

“In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can. Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia, vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima.

Il grande amore per la mia associazione ed il senso di responsabilità per il ruolo ricoperto mi portano prima di tutto a tutelare un gruppo così importante di atleti che non voglio possa essere condizionato in alcun modo dalle mie vicende, in attesa di novità, che mi auguro quanto prima possano arrivare per chiarire la mia posizione”.