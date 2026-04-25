Casting punta, Massara: "Se devo scegliere un nome solo, prenderei Guirassy"
Il Milan si gioca tanto nella partita di domenica sera contro la Juventus, calcio di inizio a San Siro alle ore 20.45. I rossoneri con una vittoria metterebbero una seria ipoteca sulla qualificazione Champions League a quattro giornate dalla fine, potendo poi concentrarsi per tempo sulla costruzione della squadra futura che dovrà necessariamente alzare l'asticella la prossima stagione. Di tutte queste tematiche si è parlato negli studi di Sky Sport 24 nel pomeriggio di sabato. Ospite anche il telecronista Dario Massara.
Le parole di Massara sul casting rossonero delle punte: "Per la sua storia e per il nostro fantacalcio, Lewandowski sarebbe veramente strepitoso. Per preferenze italiane, Kean in una squadra come il Milan sarebbe davvero ottimale. Vlahovic credo che con Allegri potrebbe fare non bene ma benissimo. Non mi piace Sorloth ma se devo scegliere un nome solo, prenderei Guirassy".
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