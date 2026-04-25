Condò: “Se fosse vero il traffico di arbitri fatto con un dirigente dell’Inter, è una cosa seria che può portare a conseguenze”

Condò: “Se fosse vero il traffico di arbitri fatto con un dirigente dell’Inter, è una cosa seria che può portare a conseguenze”MilanNews.it
Oggi alle 22:36News
di Andrea La Manna

Negli studi di Sky Sport, è intervenuto poco fa Paolo Condò che ha commentato la notizia riguardante il designatore degli arbitri Giancluca Rocchi, indagato per frode sportiva in concorso. Queste le sue parole

"Due delle tre imputazioni le trovo molto serie, quella di Udinese-Parma mi sembra abbastanza una sciocchezza. Quelle relative al traffico di arbitri fatto con un dirigente dell'Inter, invece, è una questione potenzialmente molto, molto seria, che può portare a delle conseguenze. Bisogna vedere ora due cose: cosa ha in mano la Procura per sostenere un'accusa di questa gravità e per quale motivo la giustizia sportiva, se fosse vera l'accusa, ha archiviato l'accusa".