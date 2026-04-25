Condò: “Se fosse vero il traffico di arbitri fatto con un dirigente dell’Inter, è una cosa seria che può portare a conseguenze”
MilanNews.it
Negli studi di Sky Sport, è intervenuto poco fa Paolo Condò che ha commentato la notizia riguardante il designatore degli arbitri Giancluca Rocchi, indagato per frode sportiva in concorso. Queste le sue parole
"Due delle tre imputazioni le trovo molto serie, quella di Udinese-Parma mi sembra abbastanza una sciocchezza. Quelle relative al traffico di arbitri fatto con un dirigente dell'Inter, invece, è una questione potenzialmente molto, molto seria, che può portare a delle conseguenze. Bisogna vedere ora due cose: cosa ha in mano la Procura per sostenere un'accusa di questa gravità e per quale motivo la giustizia sportiva, se fosse vera l'accusa, ha archiviato l'accusa".
Pubblicità
News
È l'ora delle scelte: basta con i punti di domanda. Ripartire da Allegri e Tare! Storia e tifosi chiedono rispettodi Luca Serafini
Le più lette
1 PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Juventus: Saelemaekers di nuovo dal 1'. Possibilità per Estupinan
3 Arbitri, Rocchi indagato con l’ipotesi di "concorso in frode sportiva". Al vaglio anche gomitata di Bastoni in Inter-Verona
4 Il Milan spinge forte il piede sull'acceleratore: doppio rinforzo (da urlo) per accontentare Allegri
Primo Piano
Franco OrdineMercato Champions: serve qualche debito. Se il Milan non conta, resta sempre dietro. Leao si rende conto di cosa è diventato?
Carlo PellegattiLa telefonata. Umiltà sinonimo di intelligenza. Le brioches di Allegri. Senza lilleri non si lallera
Antonio VitielloSarà di nuovo rivoluzione in attacco. Redbird cambi registro perché così non funziona.
Gabbia è stato chiaro: la squadra è con Allegri e lo sarà sempre. Che le sue parole non siano ignorate
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com