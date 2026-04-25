Zambrotta sul campionato del Milan: "Ha perso troppi punti in una fase delicata della stagione"

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Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il doppio ex della partita Gianluca Zambrotta ha presentato la sfida in programma domani sera tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti.

Milan-Juve è una notte che non vale la cima della classifica ma la zona Champions? Giusto così o c’erano aspettative diverse?

"L ’Inter , rispetto alla concorrenza, ha fatto semplicemente valere la sua forza generale. Una squadra che è più gruppo, ha più esperienza, struttura. Competere era difficile anche se era giusto credere nel Napoli campione uscente. E magari anche nel Milan che però ha perso troppi punti in una fase delicata della stagione".

Giudica comunque positivamente il lavoro di Allegri e Spalletti?

"Le prime quattro della classifica di oggi meritano il posto che hanno. Onestamente qualche settimana fa avevo dato speranze anche al Como, che ha un gran bello sviluppo di gioco, ma la Juve ha un calendario più semplice e l’ultimo Milan ha ritrovato solidità".