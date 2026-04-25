Gabbia racconta la scelta del numero 46: non c'entra Valentino Rossi

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Intervistato dal collega de Il Corriere della Sera Carlos Passerini, Matteo Gabbia ha parlato di scudetto mancato, di ricordi d'infanzia ma anche del momento di difficoltà che sta attraversando il calcio italiano. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Matteo Gabbia, lei sa la maglia numero 46. Fan di Valentino Rossi?

"No, è l’anno di nascita di mia nonna Adriana, la mia prima tifosa insieme a nonno Gilberto. Sono abbonati da quarant’anni a San Siro, primo anello arancio. Da piccolo mi portavano loro, stavo seduto sulle ginocchia: così sono diventato tifoso. Quando ho debuttato in serie A, nel 2020, ho alzato gli occhi e in mezzo a 80 mila persone li ho visti distitamente. Un cerchio che si chiudeva".